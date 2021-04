Tazenda presentano l' album Antistasis | ' Il titolo significa Resistenza in greco classico'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Gino Marielli ha proseguito: 'Io leggo tantissimo, è una delle mie attività più importanti. Il singolo è ispirato a Proust. So tutto di quel libro. Uno dei concetti più belli di quel libro, passato ...

Advertising

TAZENDA1 : RT @comunedisassari: ?? I TAZENDA presentano l'album Antìstasis con un concerto in streaming dall'ex carcere di San Sebastiano ?? Appuntamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Tazenda presentano

l' album Antistasis , ventesimo disco nella storia deied è il primo lavoro di inediti con Nicola Nite alla voce. Il titolo dell'album si traduce in 'Resistenza', dal greco ......innovativo collettivo artistico Radiosegnali e un grande concerto streaming - curato anch'esso da Radiosegnali - occasione per riabbracciare anche se solo virtualmente il grande pubblico dei. ...“Di bianco e di blu” ha debuttato ieri sera al palazzetto. Breve storia delle canzoni scritte per la squadra sassarese ...La Dinamo Sassari ha presentato oggi il nuovo inno ufficiale "Di bianco e di blu", cantato da Baz (Marco Bazzoni) e scritto da Renato Cubo, Gino Marielli e Tazenda. ___ ...