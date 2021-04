Sputnik, gli Stati dell’Ue lo possono acquistare in autonomia. La Germania in attesa dell’ok dell’Ema (Di giovedì 8 aprile 2021) Vaccino Sputnik: gli Stati membri dell’Ue sono liberi di comprarlo in autonomia. È quanto ha detto il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer. Ne ha parlato durante il briefing con la stampa a Bruxelles, dopo che il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha annunciato che la Germania potrebbe trattare in via bilaterale con Mosca l’acquisto di dosi del vaccino russo, se verrà autorizzato dall’Ema. Sputnik e la strategia europea sui vaccini Gli Stati membri dell’Ue sono liberi, ribadisce il portavoce, se credono, di acquistare autonomamente vaccini che non fanno parte del portafoglio di sieri anti-Covid ordinati dalla Commissione Europea per conto dei 27. Come il russo Sputnik V, senza che questo comporti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Vaccino: glimembrisono liberi di comprarlo in. È quanto ha detto il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer. Ne ha parlato durante il briefing con la stampa a Bruxelles, dopo che il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha annunciato che lapotrebbe trattare in via bilaterale con Mosca l’acquisto di dosi del vaccino russo, se verrà autorizzato dall’Ema.e la strategia europea sui vaccini Glimembrisono liberi, ribadisce il portavoce, se credono, diautonomamente vaccini che non fanno parte del portafoglio di sieri anti-Covid ordinati dalla Commissione Europea per conto dei 27. Come il russoV, senza che questo comporti ...

