Sindaco arrestato | vicesindaco Opera | ho letto cose assurde

(Di giovedì 8 aprile 2021) "Guardi appena ho, sono corso in Comune. Siamo qua perché ci sono i carabinieri che stanno svolgendo le loro attività": è "stupito, sorpreso e deluso" Ettore Fusco, l'esponente leghista per ...

La condotta illecita sarebbe emersa nelle indagini dei Carabinieri che hanno portato oggi agli arresti domiciliari deldi Opera (Milano), Antonino Nocera, della dirigente dell'Ufficio tecnico ...... è "stupito, sorpreso e deluso" Ettore Fusco, l'esponente leghista per dieci annidi Opera, ed ora vicesindaco di Antonino Nucera,questa mattina fra l'altro per peculato e ...La condotta illecita sarebbe emersa nelle indagini dei Carabinieri che hanno portato oggi agli arresti domiciliari del sindaco di Opera (Milano), Antonino Nucera, della dirigente dell'Ufficio tecnico ...Ritenuti responsabili di peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e traffico di rifiuti ...