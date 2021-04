Scuola | registro elettronico Axios hackerato Cosa sta succedendo

(Di giovedì 8 aprile 2021)down Il rientro aper il personale Docente e per più di 5 milioni di alunni è stato a dir poco disastroso. Come riportano le maggiori testate giornalistiche, il sistemasu cui è basato l’ormai famoso, è stato attaccato dagli hacker. Riportiamo la notizia dal sito ANSA.it (ANSA) – ROMA, 07 APR – Disagi informatici nel giorno del rientro acon le lezioni presenza per circa 5,6 milioni di alunni. Il, andato fuori uso a causa di un attacco hacker, sarà ripristinato e sarà disponibile con tutti i suoi servizi entro la mattina di domani.A comunicarlo è la società, che rifornisce il servizio in Italia nel 40% delle scuole ...

DelVecchioLuca : #Sicurezzainformatica #ransomware e scuola italiana. Nella giornata del 7 Aprile la società Axios fornitrice del… - SteelRevel : RT @hwupgrade: Disagi informatici nel giorno del rientro a scuola: attacco #ransomware per la piattaforma gestita da #Axios ????? https://t.c… - hwupgrade : Disagi informatici nel giorno del rientro a scuola: attacco #ransomware per la piattaforma gestita da #Axios ????? - CorriereUniv : #scuola, disagi al #rientro: #hackerato il #registroelettronico #personalescolastico #genitori #scuole #ata… - CassioMagistris : Scuola, disagi al rientro: hackerato il registro elettronico IL REGISTRO ELETTRONICO HA ALLONTANATO I GENITORI DALL…

Un disservizio che ha causato disagi non solo a maestri e professori ma anche ai genitori che verificano la presenza adel figlio attraverso l'accesso aloppure gestiscono i compiti ...Il caso: l'attacco alelettronico L'azione dei pirati informatici nelle scorse ore sta continuando a creare disagi in moltissime scuole. Si tratta di un attacco del tipo 'ransomware' , che ...Ritorno in classe per 5 milioni di studenti con problemi tecnici per le scuole che si affidano ad Axios Italia per il registro elettronico ...