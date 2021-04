Salvo per un soffio: un Caravaggio in "svendita" a Madrid (Di giovedì 8 aprile 2021) L’avevano messo in vendita a una cifra ridicola, 1.500 euro. Poi, però, qualcuno ha cominciato a ipotizzare – e infine ha confermato – che quel Cristo sofferente originariamente attribuito alla cerchia di José de Ribera fosse invece l’opera di un pittore immenso, Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come Caravaggio. Caravaggio, Ecce Homo, 1605, Madrid Ecce Homo di Caravaggio, all’asta come un quadro qualunque La vicenda, che ha del surreale, si svolge a Madrid. In una piccola casa d’aste della capitale spagnola, Ansorena, era in programma per oggi alle 18 la vendita di diversi lotti di preziosi, tra cui il quadro in questione. Per l’opera, attribuita ad autori minori, si era deciso un prezzo base di circa 1.500 euro, una miseria se si pensa a quanto può valere, oggi, un quadro di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) L’avevano messo in vendita a una cifra ridicola, 1.500 euro. Poi, però, qualcuno ha cominciato a ipotizzare – e infine ha confermato – che quel Cristo sofferente originariamente attribuito alla cerchia di José de Ribera fosse invece l’opera di un pittore immenso, Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come, Ecce Homo, 1605,Ecce Homo di, all’asta come un quadro qualunque La vicenda, che ha del surreale, si svolge a. In una piccola casa d’aste della capitale spagnola, Ansorena, era in programma per oggi alle 18 la vendita di diversi lotti di preziosi, tra cui il quadro in questione. Per l’opera, attribuita ad autori minori, si era deciso un prezzo base di circa 1.500 euro, una miseria se si pensa a quanto può valere, oggi, un quadro di ...

Advertising

NicolaMorra63 : Queste sono le battaglie per riequilibrare asimmetrie che l'#UE per prima dice di voler combattere, salvo poi evapo… - enpaonlus : Gioia Tauro: i carabinieri ritrovano e mettono in salvo 4 cuccioli di meticci abbandonati tra i rifiuti… - mrsgiuliahoran : @nelloxfood Io a Como ?? dovevo venirci l’anno scorso ma poi è iniziato tutto il casino per cui... se verrai a Roma… - Bolpa88 : @tcarapezza @Zorochan_1 Salvo casi strani giustamente gli fanno Fare un percorso di crescita per portare a casa una… - pablo__liberal : @RoccoTodero Io sono all'estero per lavoro, in un paese con il numero di casi totali pressoché simile al nostro. Ne… -