Rugby, Italia: sarà Michele Signorini di Direttore Generale della Federazione (Di giovedì 8 aprile 2021) Un cambiamento che arriva dal passato, ma un cambiamento che è una virata netta rispetto al recente passato. La Fir, infatti, ha annunciato la nomina di Michele Signorini a Direttore e Segretario Generale della Federazione. Una nomina molto attesa, visto che da anni si parlava dell’assenza di questo ruolo, cioè di un manager che faccia da collante e supervisore “sul campo” di tutto il lavoro federale. Il cinquantenne avvocato romano rientra in Federazione dove aveva ricoperto il ruolo di Segretario dal novembre 2007 al luglio del 2013 (sostituito poi dal neoeletto presidente Gavazzi), per poi assumere l’incarico di dirigente responsabile dell’antidoping di Nado Italia e, più di recente, quello di dirigente responsabile di Norme Sportive, Statuti e ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Un cambiamento che arriva dal passato, ma un cambiamento che è una virata netta rispetto al recente passato. La Fir, infatti, ha annunciato la nomina die Segretario. Una nomina molto attesa, visto che da anni si parlava dell’assenza di questo ruolo, cioè di un manager che faccia da collante e supervisore “sul campo” di tutto il lavoro federale. Il cinquantenne avvocato romano rientra indove aveva ricoperto il ruolo di Segretario dal novembre 2007 al luglio del 2013 (sostituito poi dal neoeletto presidente Gavazzi), per poi assumere l’incarico di dirigente responsabile dell’antidoping di Nadoe, più di recente, quello di dirigente responsabile di Norme Sportive, Statuti e ...

