Quagliarella ritrova il Napoli | l’asso nella manica della Sampdoria

(Di giovedì 8 aprile 2021) Laprosegue la sua preparazione in vista del: assodei blucerchiati saràLarimane concentrata e prosegue la sua preparazione in vistaprossima sfida contro il. Assodei blucerchiati sarà Fabio, che vanta un’ottimo score con i partenopei. L’ex Juventus e Torino può vantare ben 8 reti siglate agli azzurri, l’ultima proprio nel match internoscorsa stagione con un gran destro al volo su traversone di Albin Ekdal che non servì, però, ad evitare la sconfitta degli uomini di Claudio Ranieri. Leggi su Calcionews24.com

Arrivavano poi le reti di Darmian e dell'ex a ribaltarla. (Matteo Fantozzi) DIRETTA ... Davide Nicola ritrova Nkoulou dopo il Covid, ma nella difesa granata dovremmo vedere ancora Lyanco, ... Tutto quello che c'è da sapere su Sampdoria-Napoli, partita della 30^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche La Serie A torna in campo nel weekend per onorare la 30^gi ...