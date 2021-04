Operatori no-vax non vaccinati, muoiono anziani: ipotesi di omicidio colposo (Di giovedì 8 aprile 2021) Si parla di omicidio colposo per il caso delle morti nella casa di riposo di Fiano Romano che, si ipotizza, potrebbero essere riconducibili al mancato vaccino di alcuni Operatori sanitari, e al presunto contagio da parte di uno di loro agli ospiti della struttura. Il focolaio insorto a seguito dei contagi, nella casa di risposo e di riabiliazione, ha portato a 30 casi positivi (di cui 27 di ospiti e 3 di Operatori) e a 5 morti. Non si parla di iscrizione alcuna di Operatori non vaccinati al registro delle indagini, ma per ora è stata confermata un’ipotesi di reato, ovvero l’omicidio colposo, e le indagini stanno proseguendo. Operatori no-vax non vaccinati: muoiono 5 ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Si parla diper il caso delle morti nella casa di riposo di Fiano Romano che, si ipotizza, potrebbero essere riconducibili al mancato vaccino di alcunisanitari, e al presunto contagio da parte di uno di loro agli ospiti della struttura. Il focolaio insorto a seguito dei contagi, nella casa di risposo e di riabiliazione, ha portato a 30 casi positivi (di cui 27 di ospiti e 3 di) e a 5 morti. Non si parla di iscrizione alcuna dinonal registro delle indagini, ma per ora è stata confermata un’di reato, ovvero l’, e le indagini stanno proseguendo.no-vax non5 ...

