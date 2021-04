Nuovo bando regionale per il comparto bio (Di giovedì 8 aprile 2021) Confai Bergamo plaude alla nuova azione promossa dalla Regione Lombardia nell’ambito del programma di sviluppo rurale, che prevede l’apertura di un bando da 14 milioni di euro per le imprese agricole biologiche a partire dal 9 di aprile. “Si tratta di un sostegno rivolto a imprenditori agricoli iscritti nell’elenco degli operatori biologici – osserva Enzo Cattaneo, direttore di Confai Bergamo -, concesso sotto forma di premio per ettaro di superficie come indennizzo per i maggiori costi e i minori ricavi che caratterizzano la dinamica produttiva del comparto, soprattutto in questo periodo di crisi generalizzata”. Nonostante le difficoltà dell’attuale congiuntura, la Lombardia – come risulta dai dati recentemente diffusi dalla Regione – registra una superficie di 56.000 ettari coltivati a biologico, addirittura in crescita del 5% nell’ultimo anno, con ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Confai Bergamo plaude alla nuova azione promossa dalla Regione Lombardia nell’ambito del programma di sviluppo rurale, che prevede l’apertura di unda 14 milioni di euro per le imprese agricole biologiche a partire dal 9 di aprile. “Si tratta di un sostegno rivolto a imprenditori agricoli iscritti nell’elenco degli operatori biologici – osserva Enzo Cattaneo, direttore di Confai Bergamo -, concesso sotto forma di premio per ettaro di superficie come indennizzo per i maggiori costi e i minori ricavi che caratterizzano la dinamica produttiva del, soprattutto in questo periodo di crisi generalizzata”. Nonostante le difficoltà dell’attuale congiuntura, la Lombardia – come risulta dai dati recentemente diffusi dalla Regione – registra una superficie di 56.000 ettari coltivati a biologico, addirittura in crescita del 5% nell’ultimo anno, con ...

