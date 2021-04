Matteo Bassetti | ' AstraZeneca è un ottimo vaccino | ma ormai ha una reputazione compromessa'

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'infettivologo del San Martino di Genova è critico nei confronti della (non) decisione di Ema e teme contraccolpi nella campagna vaccinale: 'Prima sì, poi no. Le persone sono ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - riccardofasan15 : RT @zona_bianca: Tra gli ospiti della prima puntata di #ZonaBianca: ??Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ??Il professore @Mass… - anto_galli4 : RT @rej_panta: Matteo Bassetti a valanga contro l'Europa su AstraZeneca: 'Sconcertante, ci ha lasciati col cerino in mano', tranquilli, c’è… - giomo2 : RT @1giornodapecora: Direttore della clinica malattie infettive di Genova, e ora con noi a @Radio1Rai #ugdp Matteo Bassetti! - frallegra : RT @1giornodapecora: Direttore della clinica malattie infettive di Genova, e ora con noi a @Radio1Rai #ugdp Matteo Bassetti! -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Bassetti

L'infettivologo del San Martino di Genova è critico nei confronti della (non) decisione di Ema e teme contraccolpi nella campagna vaccinale: 'Prima sì, poi no. Le persone sono ...... IL COMMENTO DIIntanto nella giornata di ieri è tornato a parlare il professore del San Martino di Genova,, membro della task force della regione Liguria, che ospite di La7 ...Genova - Vaccino AstraZeneca, terza ondata e campagna vaccinale. Matteo Bassetti, infettivologo e direttore di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, ha fatto il punto con un post sul ...Risultati ottenuti non certo grazie alla zona rossa Pasquale unica, ma grazie alle misure di contenimento locali e alla naturale evoluzione di ogni ondata epidemica (che dura in genere tra le 4 e le 8 ...