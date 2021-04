Live Ajax-Roma 0-0 | Veretout e Dzeko titolari

(Di giovedì 8 aprile 2021) 4' - Conclusione da fuori area di Gravenberch, Pau Lopez blocca3' - Potenziale occasione per i giallorossi:dalla sinistra mette al centro per Pellegrini, il centrocampista non ci...

UEFAcom_it : La formazione ufficiale della Roma ???? Segui Ajax-Roma con il nostro LIVE ?? #UEL | @OfficialASRoma - MarioJa31928008 : AFC Ajax?? AS Roma ?? ???????????? ???????????? GIORNATA! ?? ?? UEFA Europa League, quarti di finale - andata ?? Guarda il live stre… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Ajax-Roma: live report, statistiche, formazioni e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Ajax-Roma: live report, statistiche, formazioni e dettagli - Corriere : Ayax-Roma: Fonseca si affida a Dzeko, gli olandesi in striscia vincente da 7 partite Live 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Live Ajax

- ROMA 0 - 0(4 - 3 - 3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. Ten Hag ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez;...Allenatore: Paulo Fonseca (agg Michela Colombo) RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta golscore: partite al via, si gioca! DIRETTAROMA STREAMING VIDEO E TV8: COME VEDERE LA PARTITA La diretta ...AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. A disp.: Kotarski, Reiziger, Klaiber, Idrissi, Ekkelenkamp, Kudus, Traoré, Taylor ...La Roma di Paulo Fonseca sfida l’Ajax di ten Hag nell’andata dei quarti di finale di Europa League: calcio d’inizio alle 21 alla “Johan Crujff Arena“. Le ultime dai campi AJAX – ten Hag, così come ...