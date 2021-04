Lazio zona arancione o rossa da lunedì 12 aprile 2021? Preoccupa il numero di ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo due settimane in zona rossa e tre giorni di lockdown per Pasqua, il Lazio da martedì 30 marzo è in fascia arancione. La Regione, con un Rt in calo (dall’ultimo monitoraggio si è attestato a 0.98) è alle prese da giorni con un allentamento delle misure: spostamenti consentiti all’interno del Comune, negozi aperti, bar e ristoranti che possono lavorare d’asporto e con consegne a domicilio. Ma ora, il Lazio rischia di ritornare (ancora una volta) in zona rossa da lunedì 12 aprile? Leggi anche: Coronavirus Lazio, RT a “0.98” e Regione a “rischio moderato con alta probabilità di progressione”: resta altissima la pressione sugli ospedali Lazio zona arancione o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo due settimane ine tre giorni di lockdown per Pasqua, ilda martedì 30 marzo è in fascia. La Regione, con un Rt in calo (dall’ultimo monitoraggio si è attestato a 0.98) è alle prese da giorni con un allentamento delle misure: spostamenti consentiti all’interno del Comune, negozi aperti, bar e ristoranti che possono lavorare d’asporto e con consegne a domicilio. Ma ora, ilrischia di ritornare (ancora una volta) inda12? Leggi anche: Coronavirus, RT a “0.98” e Regione a “rischio moderato con alta probabilità di progressione”: resta altissima la pressione sugli ospedalio ...

