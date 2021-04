L’ambasciatore del Myanmar a Londra è stato chiuso fuori dalla sua ambasciata (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo che aveva criticato il colpo di stato e chiesto la liberazione di Aung San Suu Kyi, arrestata a inizio febbraio Leggi su ilpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo che aveva criticato il colpo die chiesto la liberazione di Aung San Suu Kyi, arrestata a inizio febbraio

luigidimaio : Abbiamo trasmesso all’ambasciatore russo in Italia la ferma protesta del governo italiano e notificato l’immediata… - ilpost : L’ambasciatore del Myanmar a Londra è stato chiuso fuori dalla sua ambasciata - borrillo62 : RT @mokarabika: Militari birmani occupano l’ambasciata del #Myanmar a #Londra e mettono alla porta l’ambasciatore. Mala tempora per la dipl… - andrea_bignami : RT @mokarabika: Militari birmani occupano l’ambasciata del #Myanmar a #Londra e mettono alla porta l’ambasciatore. Mala tempora per la dipl… - Sanfello : RT @archeomemorie: Il Sultano ottomano Ahmed III, il 10 ottobre 1724 dà udienza all'ambasciatore francese, il viceconte d'Andrezel, nel Diw… -

