La mazzata della Corte europea ai no vax: «In democrazia necessari i vaccini obbligatori» (Di giovedì 8 aprile 2021) Una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo fa piazza pulita di uno degli argomenti più usati dai no vax, ovvero che i vaccini obbligatori lederebbero alcuni diritti fondamentali a partire da quello alla libertà di scelta e al rispetto della vita privata. La Cedu, infatti, non solo ha rigettato il ricorso di alcune famiglie della Repubblica Ceca contro l’obbligatorietà della vaccinazione imposta dal governo di Praga, ma ha anche stabilito che le vaccinazioni obbligatorie sono da considerare «necessarie nelle società democratiche». La sentenza della Cedu sui vaccini obbligatori «Le misure potrebbero essere considerate ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Una sentenzadei diritti dell’uomo fa piazza pulita di uno degli argomenti più usati dai no vax, ovvero che ilederebbero alcuni diritti fondamentali a partire da quello alla libertà di scelta e al rispettovita privata. La Cedu, infatti, non solo ha rigettato il ricorso di alcune famiglieRepubblica Ceca contro l’etàvaccinazione imposta dal governo di Praga, ma ha anche stabilito che le vaccinazionie sono da considerare «e nelle società democratiche». La sentenzaCedu sui«Le misure potrebbero essere considerate ...

