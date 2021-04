La Lombardia vuole tornare arancione. Fontana: 'Dati in miglioramento, faremo di tutto' (Di giovedì 8 aprile 2021) La Lombardia ora vuole tornare in zona arancione . Lo ha detto il governatore Attilio Fontana , secondo cui 'i numeri che stiamo valutando per mandarli alla cabina di regia di Roma vanno in questa ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Laorain zona. Lo ha detto il governatore Attilio, secondo cui 'i numeri che stiamo valutando per mandarli alla cabina di regia di Roma vanno in questa ...

20.000 tamponi gratuiti dal Coni Lombardia alle associazioni sportive Con questa prima fornitura Regione Lombardia vuole sostenere una ripresa più serena delle attività da parte degli atleti e dell'intero movimento sportivo regionale'.

Saturnino suona da solo ad Assago per Bauli in Piazza "Suonare senza pubblico è stato come ricevere un pugno nello stomaco" dice Saturnino Celani, che ha interpretato con il suo basso 'The sound of silence' sul palco del Forum di Assago, in una delle tap ...

