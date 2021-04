La Flop 5 dei giocatori dell'andata dei quarti di Champions League (Di giovedì 8 aprile 2021) La Flop 5 elaborata dalla redazione di 90min Italia relativa all'andata dei quarti di finale di Champions. Leggi su 90min (Di giovedì 8 aprile 2021) La5 elaborata dalla redazione di 90min Italia relativa all'deidi finale di

Advertising

eddacavedoni : @_GrayDorian Veramente UE ha fatto dei flop con la signora Von der Ayer. Ugualmente Erdogan ha enfatizzato che l’uomo è dominante. - fecarlo24 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Le spese enormi per i voli in business class, il flop dei navigator, l’incompatibi… - marsion65 : RT @ElioLannutti: Vaccini, il flop di Pasqua: meno di 100 mila iniezioni. AstraZeneca non decolla. I miracoli di San Draghi, dei decorati m… - RiamKyrie : la nuova canzone dei tøp non mi piace lmao spero che l'intero album non sia un flop - stazzitta1 : @Cohen60210686 Non vedo perché dobbiamo per forza twittare con quello dei tizeta flop...abbiamo il nostro # -