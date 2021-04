Juventus, senti l’ex: «Buffon può giocare fino a 45 anni» (Di giovedì 8 aprile 2021) Michelangelo Rampulla ha parlato della prestazione di Buffon contro il Napoli: le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Gianluigi Buffon. Le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus. DONNARUMMA – «Se ci fosse questa possibilità, sì, sarebbe uno sforzo ma ti garantiresti un portiere che ti copre per i prossimi 15 anni, il nuovo Buffon. E Gigi lo terrei sempre… Ha la forza mentale per giocare una partita al giorno. Szczesny per me è un buonissimo portiere, ma i fuoriclasse sono quelli che durano 10-15 anni». Buffon – «Parliamo di Buffon, non di un portiere qualsiasi. Se è a posto fisicamente può davvero ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Michelangelo Rampulla ha parlato della prestazione dicontro il Napoli: le dichiarazioni delportiere dellaMichelangelo Rampulla, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Gianluigi. Le dichiarazioni delportiere della. DONNARUMMA – «Se ci fosse questa possibilità, sì, sarebbe uno sforzo ma ti garantiresti un portiere che ti copre per i prossimi 15, il nuovo. E Gigi lo terrei sempre… Ha la forza mentale peruna partita al giorno. Szczesny per me è un buonissimo portiere, ma i fuoriclasse sono quelli che durano 10-15».– «Parliamo di, non di un portiere qualsiasi. Se è a posto fisicamente può davvero ...

