Izzi e Galant, due cani al servizio della Polizia Locale di Udine (Di giovedì 8 aprile 2021) Mercoledì mattina presso il Comando della Polizia Locale di Udine sono stati consegnati due cani che andranno a costituire, dopo il periodo di addestramento, l'unità cinofila. I loro nomi? Izzi e Galant. Si tratta di due pastori tedeschi: uno deputato alla ricerca di sostanze stupefacenti, e il secondo alla difesa degli agenti.Una nuova risorsa per migliorare il controllo sul territorio e garantire maggiore sicurezza in città. L'acquisto e l'addestramento dei due cani ha avuto un costo di 30 mila euro

