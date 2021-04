Isola dei Famosi, Awed senza freni: “È sempre con le te**e di fuori”. Provvedimento in arrivo? (Di giovedì 8 aprile 2021) Awed è sicuramente uno dei naufraghi più discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Due settimane fa lo youtuber è stato protagonista di un acceso scontro con Gilles Rocca e i due non si sono risparmiati pesanti accuse. Awed, insieme a Vera Gemma, ha accusato il regista di avere modi eccessivamente autoritari e di lasciarsi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 aprile 2021)è sicuramente uno dei naufraghi più discussi di questa edizione dell’dei. Due settimane fa lo youtuber è stato protagonista di un acceso scontro con Gilles Rocca e i due non si sono risparmiati pesanti accuse., insieme a Vera Gemma, ha accusato il regista di avere modi eccessivamente autoritari e di lasciarsi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - giglionews : Lavori sul porto: ZTL provvisoria in via Umberto I° A seguito dell'inizio odierno della fase 2 dei lavori di pavim… - giglionews : Lavori sul porto: ZTL provvisoria in via Umberto I° A seguito dell'inizio odierno della fase 2 dei lavori di pavim… -