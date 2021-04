Isola 15, Jedà svela perché ha perso la testa per Vera Gemma (e come mai non è geloso di lei) (Di giovedì 8 aprile 2021) Jedà, il baby fidanzato di Vera Gemma, è diventato un vero e proprio protagonista dell’Isola 15 pur non essendo un concorrente ufficiale. Compagno dall’energica naufraga da nemmeno un anno, Jedà ha confessato alle pagine di Novella 2000 di aver perso la testa per Vera perché non ha paura di nulla. I due – come anticipato qualche settimana fa a Live – Non è la D’Urso – si sono conosciuti durante su Instagram durante il lockdown e da lì è stato un crescendo di emozioni: Le ho scritto io durante il periodo del primo lockdown. Mi aveva colpito subito. Ci scambiammo i numeri di cellulare e passammo ore e ore in video chiamata. La cosa si faceva sempre più intesa. La differenza di età non ci spaventa perché ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 aprile 2021), il baby fidanzato di, è diventato un vero e proprio protagonista dell’15 pur non essendo un concorrente ufficiale. Compagno dall’energica naufraga da nemmeno un anno,ha confessato alle pagine di Novella 2000 di averlapernon ha paura di nulla. I due –anticipato qualche settimana fa a Live – Non è la D’Urso – si sono conosciuti durante su Instagram durante il lockdown e da lì è stato un crescendo di emozioni: Le ho scritto io durante il periodo del primo lockdown. Mi aveva colpito subito. Ci scambiammo i numeri di cellulare e passammo ore e ore in video chiamata. La cosa si faceva sempre più intesa. La differenza di età non ci spaventa...

