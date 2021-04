Inter-Sassuolo, Handanovic infuriato con Hakimi: “perché?” [VIDEO] (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ emerso un retroscena sulla partita tra Inter e Sassuolo, il portiere Handanovic si è infuriato con il compagno Hakimi. E’ andata in scena una gara molto importante per il campionato di Serie A, un altro successo per la squadra di Antonio Conte che si avvicina moltissimo allo scudetto, per la matematica sembra solo questione di tempo. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1, vantaggio siglato dal solito Lukaku, nella ripresa il raddoppio firmato da Lautaro Martinez: la rete del 2-0 è nata però da un mancato calcio di rigore per un fallo su Raspadori, il Sassuolo ha protestato tantissimo. Nel finale la rete della bandiera di Traore. Handanovic furioso con Hakimi Handanovic (Foto di Riccardo Antimiani / ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ emerso un retroscena sulla partita tra, il portieresi ècon il compagno. E’ andata in scena una gara molto importante per il campionato di Serie A, un altro successo per la squadra di Antonio Conte che si avvicina moltissimo allo scudetto, per la matematica sembra solo questione di tempo. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1, vantaggio siglato dal solito Lukaku, nella ripresa il raddoppio firmato da Lautaro Martinez: la rete del 2-0 è nata però da un mancato calcio di rigore per un fallo su Raspadori, ilha protestato tantissimo. Nel finale la rete della bandiera di Traore.furioso con(Foto di Riccardo Antimiani / ...

