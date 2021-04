Formula 1 | Montoya | I giovani non stanno due ore davanti la tv | sì a gara sprint

(Di giovedì 8 aprile 2021) Novità per rilanciare la1 , soprattutto tra i più. E' favorevole Juan Pablo, ex pilota di Williams e Mclaren , per cercare di catturare legenerazioni che hanno, come ...

Novità per rilanciare la1 , soprattutto tra i più giovani. E' favorevole Juan Pablo, ex pilota di Williams e Mclaren , per cercare di catturare le giovani generazioni che hanno, come normale che sia, ...Sulla reale possibilità che i nuovi regolamenti riavvicinino i team, riducendo l'egemonia di alcune squadre,è apparso invece più scettico: 'La1 è sulla strada giusta, a patto che ...Bologna, 8 aprile 2021 - Novità per rilanciare la Formula 1, soprattutto tra i più giovani. E’ favorevole Juan Pablo Montoya, ex pilota di Williams e Mclaren, per cercare di catturare le giovani gener ...In questi giorni la Formula 1 si è concentrata su alcuni importanti temi di discussione interna. Su tutti spicca la questione delle gare brevi, o Qualifiche Sprint come saranno ribattezzate. Si tratta ...