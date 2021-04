Crotone, Simy: “Mi ispiro a Kanu. Non penso al futuro e voglio la salvezza” (Di giovedì 8 aprile 2021) A Crotone è nata una stella. Parliamo del bomber Nwankwo Simy, ormai giunto alla sua consacrazione in Serie A e probabilmente prossimo a diventare oggetto del desiderio di diverse squadre nel prossimo calciomercato. Intervistato da TMW nella rubrica A tu per tu, il centravanti ha parlato dell'annata in corso con i calabresi e non solo.A tutto Simycaption id="attachment 1111509" align="alignnone" width="1024" Simy, getty images/caption"Anno importante per mia maturazione? Non lo vedo come un anno più o meno importante, l’unica cosa che davvero conta per me è che siamo riusciti a tornare a giocare in Serie A e adesso il lavoro più importante è solo quello di cercare di mantenere la categoria perché ci teniamo tanto”, ha detto Simy.Nell'ultimo mese nessuno ha segnato come lui nei top 5 campionati ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) Aè nata una stella. Parliamo del bomber Nwankwo, ormai giunto alla sua consacrazione in Serie A e probabilmente prossimo a diventare oggetto del desiderio di diverse squadre nel prossimo calciomercato. Intervistato da TMW nella rubrica A tu per tu, il centravanti ha parlato dell'annata in corso con i calabresi e non solo.A tuttocaption id="attachment 1111509" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Anno importante per mia maturazione? Non lo vedo come un anno più o meno importante, l’unica cosa che davvero conta per me è che siamo riusciti a tornare a giocare in Serie A e adesso il lavoro più importante è solo quello di cercare di mantenere la categoria perché ci teniamo tanto”, ha detto.Nell'ultimo mese nessuno ha segnato come lui nei top 5 campionati ...

