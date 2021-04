Covid India, record di contagi: oltre 125.000 in 24 ore (Di giovedì 8 aprile 2021) Per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus l’India conferma più di 125.000 contagi accertati in 24 ore. E’ quanto si legge sul Times of India che riporta i dati del ministero della Salute che parlano di un preoccupante record di 126.789 casi e 685 morti, il bollettino più triste dal 4 novembre, quando vennero registrate 713 vittime. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, scrive anche Hindustan Times, sono 12.928.574 i contagi e i 166.862 morti per complicanze legate al Covid-19. Nel gigante asiatico con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, sono 910.319 i casi attivi. Lo stato di Maharashtra, dove si trova Mumbai, resta il più colpito con circa 59.907 casi confermati nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia sono 11.851.393 le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 aprile 2021) Per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus l’conferma più di 125.000accertati in 24 ore. E’ quanto si legge sul Times ofche riporta i dati del ministero della Salute che parlano di un preoccupantedi 126.789 casi e 685 morti, il bollettino più triste dal 4 novembre, quando vennero registrate 713 vittime. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, scrive anche Hindustan Times, sono 12.928.574 ie i 166.862 morti per complicanze legate al-19. Nel gigante asiatico con una popolazione di1,3 miliardi di persone, sono 910.319 i casi attivi. Lo stato di Maharashtra, dove si trova Mumbai, resta il più colpito con circa 59.907 casi confermati nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia sono 11.851.393 le ...

