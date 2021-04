Advertising

giornaleradiofm : Covid: Berlino, se ok Ema colloqui con Russia su Sputnik: (ANSA) - BERLINO, 08 APR - La Germania ha annunciato l'in… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensive per Covid cresce troppo velocemente. Un lockdown breve sarebbe… - 34_liss : RT @rtl1025: ???? 'Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensive per #Covid cresce troppo velocemente. Un #lockdown breve sarebbe… - infoitinterno : Covid Germania, Berlino favorevole a nuovo lockdown - fisco24_info : Lockdown Germania, governo favorevole: Berlino punta a un rafforzamento delle restrizioni anti coronavirus nei 16 s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlino

Agenzia ANSA

La Germania ha annunciato l'intenzione di procedere a colloqui bilaterali con la Russia sullo Sputnik, nel caso in cui questo sia approvato dall'Ema. È quello che ha affermato stamani il ministro ...... in Italia sarà inoculato solo agli over 60, e così anche in Germania: una decisione che... Cooke ha ribadito che " i benefici continuano a prevalere " e che "il rischio di mortalità per- ...L’allora semisconosciuto “nuovo coronavirus” stava iniziando a prendere piede in ... Città principali (in ordine): Londra, Berlino, Stoccolma, Parigi, Amsterdam, Monaco, Copenaghen. Il 78% dei ...La Germania ha annunciato l'intenzione di procedere a colloqui bilaterali con la Russia sullo Sputnik, nel caso in cui questo sia approvato dall'Ema. È quello che ha affermato stamani il ministro dell ...