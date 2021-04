"Così non si campa, le sei regioni che devono riaprire". Faccia a faccia con Draghi, Salvini alza la posta: sfida totale a Speranza (Di giovedì 8 aprile 2021) faccia a faccia tra Matteo Salvini e Mario Draghi, un incontro a Palazzo Chigi iniziato poco dopo le 15 e durato circa un'ora e mezza. Al centro del dibattito le riaperture, sulle quali da tempo insiste il leader della Lega, che chiede un aggiornamento dei protocolli di sicurezza e il via libera ad alcune attività economiche. Insomma, Salvini alza la posta. E al termine dell'incontro, definisce il vertice "molto utile, positivo, costruttivo. Abbiamo parlato di salute e lavoro, le uniche due emergenze di cui la Lega si sta occupando". E ancora: "riaprire dalla seconda metà di aprile per me non è un diritto ma un dovere", ha tagliato corto Salvini. Parole che seguono quelle dei giorni scorsi, quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)tra Matteoe Mario, un incontro a Palazzo Chigi iniziato poco dopo le 15 e durato circa un'ora e mezza. Al centro del dibattito le riaperture, sulle quali da tempo insiste il leader della Lega, che chiede un aggiornamento dei protocolli di sicurezza e il via libera ad alcune attività economiche. Insomma,la. E al termine dell'incontro, definisce il vertice "molto utile, positivo, costruttivo. Abbiamo parlato di salute e lavoro, le uniche due emergenze di cui la Lega si sta occupando". E ancora: "dalla seconda metà di aprile per me non è un diritto ma un dovere", ha tagliato corto. Parole che seguono quelle dei giorni scorsi, quando ...

