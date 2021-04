Congedi per docenti con figli minori in DaD o in quarantena: modello di domanda e informativa (Di giovedì 8 aprile 2021) Com’è a tutti risaputo, ne abbiamo parlato anche noi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 13 marzo il Decreto-legge n. 30 che introduce misure urgenti, per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e, Congedi parentali per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o, in quarantena che, di seguito dettagliamo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) Com’è a tutti risaputo, ne abbiamo parlato anche noi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 13 marzo il Decreto-legge n. 30 che introduce misure urgenti, per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e,parentali per lavoratori conin didattica a distanza o, inche, di seguito dettagliamo. L'articolo .

Advertising

Azione_it : L'#AssegnoUnico è un passo avanti per le famiglie con figli, ma bisogna fare di più sull'occupazione femminile. Ser… - swg_research : Gli strumenti migliori per aumentare la natalità: ?? Nidi e congedi parentali estesi ?? Assegno universale (preferi… - Giulia_B : @BJelenkovich @TeresaBellanova @agenzia_nova Congedi di paternità obbligatori e retribuiti per gli uomini, anche. E… - orizzontescuola : Lavoro agile e gestione personale scuola: congedi per figli in Dad, 104, attività indifferibili. FAQ - maistatachiara : @nerorimmel Si parlava del nuovo assegno unico per i figli, il sunto è che un dipendente è paraculato perché ha sti… -