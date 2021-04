Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di giovedì 8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ stato pubblicato il Bollettino coronavirus sulla situazione epidemiologica nella Regione Veneto, uno dei territori più colpiti dalla pandemia. Nuova giornata di monitoraggio dei dati più importanti e di seguito ecco i numeri aggiornati a giovedì 8 aprile. In particolare, in Veneto, si registrano 1.241 nuovi contagi, 24 morti, 21.935 tamponi molecolari, 2.615 guariti, 305 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 1.693 (-27) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 34.139 gli attualmente positivi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ stato pubblicato ilcoronavirus sulla situazione epidemiologica nella Regione, uno dei territori più colpiti dalla pandemia. Nuova giornata di monitoraggio dei dati più importanti e di seguito ecco i numeri aggiornati a. In particolare, in, si registrano 1.241 nuovi, 24, 21.935 tamponi molecolari, 2.615, 305 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 1.693 (-27) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 34.139 gli attualmente positivi. SportFace.

Advertising

Gazzettino : Coronavirus in Veneto, 682 nuovi #casi e 12 vittime nella notte, continua il calo dei positivi Il bollettino - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni #8aprile #Coronavirus #COVID19 - infoitinterno : Coronavirus, bollettino del 7 aprile: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - infoitinterno : Coronavirus, bollettino serale del 7 aprile: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - PaoloMadonnaDF : Bollettino 07/04/21: corsa a nove – Lombardia, Piemonte, Campania, Puglia, Veneto, Lazio, Sicilia, Toscana e E. Rom… -