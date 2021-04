Bentornato Dybala! L' abbraccio social di Vip e compagni è globale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Paulo Dybala è tornato, viva Dybala. E l 'esultanzascatenatasi al 28' della ripresa è un unanime inno alla Joya, che dopo 87 giorni di tunnel in 4 minuti è tornato in campo e al gol, di fatto ...

La Gazzetta dello Sport

Paulo Dybala è tornato, viva Dybala. E l'esultanza globale scatenatasi al 28' della ripresa è un unanime inno alla Joya, che dopo 87 giorni di tunnel in 4 minuti è tornato in campo e al gol, di fatto chiudendo una partita con in ... regala alla squadra tre parate straordinarie, dimostrano come un grande campione anche a quarantatre anni possa essere ancora determinante. Oggi, però, abbiamo capito davvero dove stia la squadra. Le parole della dirigenza sono sempre da prendere con le pinze, ma l'abbraccio collettivo a Dybala, dopo il gol, raccon ...