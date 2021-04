ATP Cagliari | Musetti-Evans | programma | orario | tv | streaming giovedì 8 aprile

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzoaffronterà Danielal secondo turno del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano, reduce dalla netta affermazione sull’austriaco Dennis Novak all’esordio sulla terra battuta sarda, incrocerà il fortissimo britannico agli ottavi di finale. Si tratta di un match da urlo per il 19enne, chiamato a fronteggiare l’esperto 30enne in uno scontro generazionale tutto da vivere. L’appuntamento è per, all’ora di pranzo: attorno alle ore 13.00, subito dopo la contesa tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Hanfmann, ina partire dalle ore 11.00. Il toscano, attuale numero 90 del ranking ATP, incrocerà la racchetta col numero 32 al mondo e tenterà il colpaccio. Il nostro portacolori è un giovane talento e ha più volte dimostrato di avere le ...