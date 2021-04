Atp Cagliari 2021, Musetti dopo la vittoria su Evans: “Suo atteggiamento non corretto, mi ha infastidito” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Oggi non era facile, c’era un po’ meno vento ma dà comunque fastidio. Nel primo set ero concentrato su tutti i punti, poi ho subito un break stupido nel secondo e mi sono innervosito. C’è stato un atteggiamento non corretto nei miei confronti e mi ha infastidito. Ho fatto fatica a rispondere, però sono stato bravissimo a stare lì anche sul 6-3 al tie-break e poi a chiudere in bellezza“. Così Lorenzo Musetti ai microfoni di SuperTennis dopo la splendida vittoria su Daniel Evans che gli è valsa la qualificazione ai quarti di finale del torneo di Cagliari. LA CRONACA DEL MATCH RIVIVI IL LIVE Ancora Musetti. “Oggi potevo perderlo il tie-break, avevo iniziato male. Il tie-break è una roulette russa, può capitare di tutto e bisogna crederci ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) “Oggi non era facile, c’era un po’ meno vento ma dà comunque fastidio. Nel primo set ero concentrato su tutti i punti, poi ho subito un break stupido nel secondo e mi sono innervosito. C’è stato unnonnei miei confronti e mi ha. Ho fatto fatica a rispondere, però sono stato bravissimo a stare lì anche sul 6-3 al tie-break e poi a chiudere in bellezza“. Così Lorenzoai microfoni di SuperTennisla splendidasu Danielche gli è valsa la qualificazione ai quarti di finale del torneo di. LA CRONACA DEL MATCH RIVIVI IL LIVE Ancora. “Oggi potevo perderlo il tie-break, avevo iniziato male. Il tie-break è una roulette russa, può capitare di tutto e bisogna crederci ...

Advertising

Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti non molla mai! ???????? Al #SardegnaOpen fa fuori la testa di serie n° 1 Evans 6-1 1-6 7-6(8)e vola… - sportface2016 : #Tennis, al #SardegnaOpen tocca a Lorenzo #Sonego: segui il LIVE del suo match di secondo turno con #Simon - Ilsuperbo89 : RT @Eurosport_IT: Altra prestazione da incorniciare per Lorenzo #Musetti al #SardegnaOpen. Che crescita per l'azzurro! ??????? ? - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: Altra prestazione da incorniciare per Lorenzo #Musetti al #SardegnaOpen. Che crescita per l'azzurro! ??????? ? - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: Lorenzo #Musetti non molla mai! ???????? Al #SardegnaOpen fa fuori la testa di serie n° 1 Evans 6-1 1-6 7-6(8)e vola ai qua… -