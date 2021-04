Astrazeneca, in Italia raccomandato a over 60. No stop a seconda dose (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Italia raccomanda il vaccino Astrazeneca agli over 60. Una decisione che cambia il piano vaccinale. L’annuncio è arrivato dopo le valutazioni di Ema che ha ritenuto possibile un legame fra il vaccino covid Astrazeneca e casi molto rari di trombosi. “La posizione decisa dal ministro” Speranza “dopo un confronto è quella di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione di Astrazeneca in chi ha ricevuto la prima dose di questo vaccino”, ha detto il professor Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità. EMA La decisione è arrivata dopo le valutazioni dell’Ema che, pur riconoscendo un possibile legame tra i casi eccezionali di trombosi e il vaccino ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) L’raccomanda il vaccinoagli60. Una decisione che cambia il piano vaccinale. L’annuncio è arrivato dopo le valutazioni di Ema che ha ritenuto possibile un legame fra il vaccino covide casi molto rari di trombosi. “La posizione decisa dal ministro” Speranza “dopo un confronto è quella di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione diin chi ha ricevuto la primadi questo vaccino”, ha detto il professor Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità. EMA La decisione è arrivata dopo le valutazioni dell’Ema che, pur riconoscendo un possibile legame tra i casi eccezionali di trombosi e il vaccino ...

