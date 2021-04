Ascolti tv 7 aprile digital e pay | Champions League al 3 | 6% ma è Juve-Napoli che fa la joya 7 | 2% di Sky Inter-Sassuolo 1 | 3% su Dazn1 RealTime dominante

(Di giovedì 8 aprile 2021)gruppi: Altre Rai 6,2% nell’a giornata e 5,7% in prima serata; Altre Mediaset 7,6% e 8,5% Calcio protagonista – mercoledì 7– sulla pay, a partire dal pomeriggio. In tema, alla sera il turno dei quarti di finale oramai senza italiane su Sky ha raggiunto con il complesso delle partite 975 mila spettatori ed il 3,6%. In particolare, la bellissima Bayern Monaco- Paris Saint Germain ha avuto 570mila spettatori con il 2,1%, mentre Diretta Gol 386 mila e 1,4%. Il resto dell’apporto lo ha garantito Porto-Chelsea. Al pomeriggio benino i due recuperi di Serie A, ma soprattutto il primo. Su Skyntus –ha raccolto 1,574 milioni e il 7,2%. Sua 276mila e 1,3% ...

Advertising

Jaki1811 : RT @CanyamanLe: ??Ascolti della puntata di mercoledì 7 aprile di #DayDreamer #lealidelsogno ??17,1% di Share ??2.077.000 di telespettator… - Filomen83869378 : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 7 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.077.000 di telespettatori e il 17.1% di share. ???? - laportaborsetv : RT @AndreaAAmato: #Ascoltitv analisi 7 aprile: Ferilli piace al popolo e al sud e batte Sciarelli che sgonfia il caso Rostova. Ventura flop… - DikovaPoli : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 7 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.077.000 di telespettatori e il 17.1% di share. ???? - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 7 aprile: Ferilli piace al popolo e al sud e batte Sciarelli che sgonfia il caso Rostova. Ventur… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

... il caso di Olesya Rostova ha monopolizzato la televisione italiana e la puntata di 'Chi l'ha visto?' ha registrato un vero picco di. La puntata andata in onda mercoledì 7ha ...Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli ha chiuso in bellezza ieri sera mercoledì 7: ecco glida ...Quattro - tra cui la Lombardia - sperano in un allentamento delle misure restrittive, due in bilico. Domani le nuove ordinanze ...Selvaggia Lucarelli attacca la conduttrice di Chi l'ha visto. Scopri maggiori dettagli Sono stati resi noti gli esiti dell'esame di comparazione dei gruppi sanguigni. Scopri il risultato ...