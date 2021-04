Anziano ucciso in casa | trovato con un coltello conficcato nel collo Fermato il presunto assassino

(Di giovedì 8 aprile 2021) Vincenzo Rossi, 91 anni, è stato ferito mortalmente con unda cucina: è statomorto in un appartamento al quinto piano del palazzo di via Tripoli 4 a Torino, nel popoloso quartiere di ...

Advertising

iconanews : Anziano ucciso a Torino, arrestato un pregiudicato - Sergei_Ardzinba : Anziano ucciso a Torino: arrestato un pregiudicato - LaPresse_news : Anziano ucciso a Torino, arrestato un pregiudicato 50enne - RaiNews : L'uomo arrestato è una delle persone in difficoltà che l'anziano aiutava elargendogli denaro e ospitandolo a casa - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Anziano di 91 anni ucciso a #Torino, arrestato un pregiudicato 50enne di origini catanesi. L'uomo è stato fermato nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano ucciso

Torino , c'è una svolta nell'omicidio di Vincenzo Rossi . L'di 91 anni è stato trovato morto con un coltello conficcato nella nuca . I carabinieri hanno ... Vincenzo Rossida una persona ...Vincenzo Rossi, 91 anni, è stato ferito mortalmente con un coltello da cucina: è stato trovato morto in un appartamento al quinto piano del palazzo di via Tripoli 4 a Torino, nel popoloso quartiere di ...(LaPresse) Individuato e arrestato nella notte a Torino il presunto autore dell’omicidio di un anziano avvenuto mercoledì pomeriggio ... La vittima, il 91enne Vincenzo Rossi, era stato ucciso nella ...Un pregiudicato di origini catanesi, 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Torino per l'omicidio di Vincenzo Rossi, il 91enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate nella ...