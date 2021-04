Alessandro Venturelli manipolato da una “setta” dopo i corsi motivazionali? La testimonianza shock a Chi l’ha visto (Di giovedì 8 aprile 2021) Cercava modi per nascondersi, per non lasciare tracce, per non farsi trovare. La cronologia del computer di Alessandro Venturelli era piena di ricerche che portavano ad articoli in cui si spiegava dove nascondersi, perchè andare in Finlandia, come scomparire senza lasciare tracce. E lui davvero di tracce, da dicembre 2020, mese in cui è sparito nel nulla, non ne ha lasciate. La famiglia di Alessandro aveva sperato potesse essere in compagnia di Stefano, scomparso due mesi dopo da Piacenza con modalità simili, ma la pista è sfumata. E allora che fine hanno fatto questi due ragazzi? Alessandro Venturelli aveva frequentato prima di scomparire nel nulla, alcuni corsi motivazionali, i genitori hanno trovato diverse mail e anche le tracce di questi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 aprile 2021) Cercava modi per nascondersi, per non lasciare tracce, per non farsi trovare. La cronologia del computer diera piena di ricerche che portavano ad articoli in cui si spiegava dove nascondersi, perchè andare in Finlandia, come scomparire senza lasciare tracce. E lui davvero di tracce, da dicembre 2020, mese in cui è sparito nel nulla, non ne ha lasciate. La famiglia diaveva sperato potesse essere in compagnia di Stefano, scomparso due mesida Piacenza con modalità simili, ma la pista è sfumata. E allora che fine hanno fatto questi due ragazzi?aveva frequentato prima di scomparire nel nulla, alcuni, i genitori hanno trovato diverse mail e anche le tracce di questi ...

