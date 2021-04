Ajax-Roma, Pedro: “Vittoria importante, abbiamo fatto una buona partita. Fonseca? Vi dico la mia” (Di giovedì 8 aprile 2021) Parola a Pedro.Europa League, Ajax-Roma: Pau Lopez para, Pellegrini inventa e Ibañez la decide. Fonseca può sorridereA margine del successo della compagine giallorossa in quel di Amsterdam, l'ex esterno offensivo del Chelsea ha parlato così ai microfoni di SkySport. Pedro ha in particolare posto l'accento sulla differenza tra il campionato italiano e la Premier League: "E' molto diverso dagli altri ma è molto competitivo. Quando sono arrivato qui mi ha sorpreso la squadra, c'è tanta competizione come in Spagna o Inghilterra: tutte le partite sono difficili, noi adesso dobbiamo concentrarci sull'impegno in Serie A perché sarà importante per noi".Ajax-Roma, Tiago Pinto: “Tutto sul futuro di Fonseca. Per cambiare mentalità serve una ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Parola a.Europa League,: Pau Lopez para, Pellegrini inventa e Ibañez la decide.può sorridereA margine del successo della compagine giallorossa in quel di Amsterdam, l'ex esterno offensivo del Chelsea ha parlato così ai microfoni di SkySport.ha in particolare posto l'accento sulla differenza tra il campionato italiano e la Premier League: "E' molto diverso dagli altri ma è molto competitivo. Quando sono arrivato qui mi ha sorpreso la squadra, c'è tanta competizione come in Spagna o Inghilterra: tutte le partite sono difficili, noi adesso dobbiamo concentrarci sull'impegno in Serie A perché saràper noi"., Tiago Pinto: “Tutto sul futuro di. Per cambiare mentalità serve una ...

