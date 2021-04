Volley, Playoff Superlega 2021: Civitanova archivia la pratica Trento e raggiunge Perugia in finale (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Cucine Lube Civitanova si aggiudica gara-4 delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021 e stacca il pass per l’atto conclusivo. I cucinieri hanno sconfitto l’Itas Trentino con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-23, 25-23). Niente gara-5 dunque per gli uomini di Lorenzetti, vittoriosi in gara-1 ma incapaci di dar continuità a quel successo e battuti piuttosto dagli avversari. In finale, Civitanova sfiderà Perugia, prima forza del campionato. Gli umbri, però, dovranno fare molta attenzione agli uomini di coach Blengini. Occhi puntati, in particolare, su Aties Robertlandy Simon, autore di ben diciannove punti e miglior realizzatore della serata. COME SEGUIRE LA finale RIVIVI IL LIVE DELLA GARA CRONACA – Avvio a senso unico che vede una sola ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Cucine Lubesi aggiudica gara-4 delle semifinali deiScudetto2020/e stacca il pass per l’atto conclusivo. I cucinieri hanno sconfitto l’Itas Trentino con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-23, 25-23). Niente gara-5 dunque per gli uomini di Lorenzetti, vittoriosi in gara-1 ma incapaci di dar continuità a quel successo e battuti piuttosto dagli avversari. Insfiderà, prima forza del campionato. Gli umbri, però, dovranno fare molta attenzione agli uomini di coach Blengini. Occhi puntati, in particolare, su Aties Robertlandy Simon, autore di ben diciannove punti e miglior realizzatore della serata. COME SEGUIRE LARIVIVI IL LIVE DELLA GARA CRONACA – Avvio a senso unico che vede una sola ...

