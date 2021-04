Vaccino Covid | oltre un milione di dosi somministrate a docenti e Ata I dati regione per regione IN AGGIORNAMENTO

Advertising

borghi_claudio : Mi ero perso il fantastico dialogo fra Merlino, De Masi e LE FOCHE 'De masi, ha fatto il vaccino?' 'Si ma anche dop… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la se… - lorepregliasco : Se poteste scegliere voi quale vaccino COVID farvi, quale scegliereste? - nicola_cap : RT @MediasetTgcom24: Covid, il presidente Mattarella ha ricevuto la seconda dose del vaccino #sergiomattarella - Cuoredifango : RT @borghi_claudio: Mi ero perso il fantastico dialogo fra Merlino, De Masi e LE FOCHE 'De masi, ha fatto il vaccino?' 'Si ma anche dopo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Resto del Carlino

'Al momento non ci sono legami tra trombosi e'. A sottolinearlo ieri Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, direttore del dipartimento di regolamentazione e prequalificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità. Durante il consueto ...In questi giorni sto rivivendo quei momenti: si leggono notizie inquietanti sulanti -- 19 prodotto da AstraZeneca , la gente si preoccupa e la multinazionale rimane in un religioso ...Qualsiasi decisione verrà presa sulle controindicazioni al vaccino AstraZeneca, la battaglia va avanti. Questo tira e molla sulle immunizzazioni contro la pandemia da Covid-19, commentano gli speciali ...Vaccinazioni decentrate a Pieve del Cairo alla Cittadella per 18 comuni lomellini. Corsa contro il tempo per completare la prima fase dell’immunizzazione entro la data promessa: 11 aprile ...