Vaccini in azienda, il protocollo Inail dopo la firma dell’accordo (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ok del ministero della Salute, approvato il protocollo per i Vaccini in azienda. Le imprese devono presentare un piano alle Asl con il numero di dosi richieste dai lavoratori: i costi del servizio sono a carico dei datori, il vaccino è fornito dallo Stato Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ok del ministero della Salute, approvato ilper iin. Le imprese devono presentare un piano alle Asl con il numero di dosi richieste dai lavoratori: i costi del servizio sono a carico dei datori, il vaccino è fornito dallo Stato

