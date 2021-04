(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nuova spring edition di Luxcon il format “in” in collaborazione con Officine Creative Market. Dopo il grande successo dello scorso marzol’esposizione di alto artigianato italiano il 10 e 112021 ancora una voltadi. La location settecentesca situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi dalla centralissima Piazza Venezia, ospiterà ben ventiprovenienti da ogni parte d’Italia. Sabato 10 e domenica 112021 dalle 11,00 alle 19,30 sarà possibile acquistare articoli di selezionati creativi di alto artigianato in un contesto davvero unico ed esclusivo. La location, infatti, ...

Advertising

zazoomblog : Torna il Lux Area Center di Artigiani in Mostra il 10 e 11 aprile nella Coffee House di Palazzo Colonna - #Torna… - cheTVfa : #CBS ha ordinato la produzione di #CSIVegas, il sequel della serie che torna dove tutto è iniziato. Ritornano attor… - cheTVfa : 'A furor di popolo' #NinaSoldano torna a #UnPostoAlSole: 'È arrivato il momento di accompagnare Marina in nuove sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Lux

Pianetabasket.com

...30 Nuova spring edition diArea Center con il format " Artigiani in Mostra" in collaborazione con Officine Creative Market. Dopo il grande successo dello scorso marzol'esposizione di alto ...Tanto successo le settimane scorse per la serie tv prodotta daVide con Rai Fiction, Big Light ... Nel secondo episodio, Leonardoa Firenze e gli vengono offerte nuove opportunità. Gli viene ...Chieti. La Lux Chieti torna finalmente sul parquet del PalaTricalle. Dopo la bella vittoria di Roma, la Lux affronterà, tra le mura amiche, Latina nel recupero del 7 aprile 2021. Per i ragazzi di coac ...PalaTricalle Sandro Leombroni Notizie. Tutte le News aggiornate in tempo reale su PalaTricalle Sandro Leombroni. Ultime notizie PalaTricalle Sandro Leombroni da abruzzo.cityrumors.it.