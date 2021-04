Spie, Ucraina, gas, basta con l’influenza russa. La sveglia di Delmastro (FdI) (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Siamo sempre in prima fila a vedere ogni partita. Ma dalla panchina”. Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri, non parla di calcio ma di diplomazia. E si riferisce in particolare alla postura del governo italiano nei confronti della Russia. Dai tamburi di guerra al confine ucraino alle Spie russe nel cuore di Roma, “servirebbe più coraggio”. Delmastro, Russia e Ucraina sembrano a un passo da una nuova guerra. L’Italia dovrebbe dire una parola in più? Certo. Ancora una volta, purtroppo, il governo italiano è completamente fuori dalla partita internazionale. La tensione fra Kiev e Mosca è alle stelle e l’America si è già schierata a fianco degli ucraini. L’Italia, come al solito, non si è ancora espressa, senza riuscire a balbettare una parola su quanto sta accadendo. L’atlantismo di Draghi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Siamo sempre in prima fila a vedere ogni partita. Ma dalla panchina”. Andrea, deputato di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri, non parla di calcio ma di diplomazia. E si riferisce in particolare alla postura del governo italiano nei confronti della Russia. Dai tamburi di guerra al confine ucraino allerusse nel cuore di Roma, “servirebbe più coraggio”., Russia esembrano a un passo da una nuova guerra. L’Italia dovrebbe dire una parola in più? Certo. Ancora una volta, purtroppo, il governo italiano è completamente fuori dalla partita internazionale. La tensione fra Kiev e Mosca è alle stelle e l’America si è già schierata a fianco degli ucraini. L’Italia, come al solito, non si è ancora espressa, senza riuscire a balbettare una parola su quanto sta accadendo. L’atlantismo di Draghi ...

Advertising

hronir : RT @real_fabristol: Aprite gli occhi: questo è il vero motivo delle truppe in Ucraina al confine russo e dello scoop dei documenti dati all… - GrendelFTMoor : RT @real_fabristol: Aprite gli occhi: questo è il vero motivo delle truppe in Ucraina al confine russo e dello scoop dei documenti dati all… - real_fabristol : Aprite gli occhi: questo è il vero motivo delle truppe in Ucraina al confine russo e dello scoop dei documenti dati… -