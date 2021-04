Scandalo Luiz Adriano | positivo al Covid | viola la quarantena e investe un ciclista

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono in arrivo guai seri per l’ex Milan. Il calciatore del Palmeiras è risultatoal Coronavirus per la seconda volta in pochi mesi. Il brasiliano hato laper accompagnare la madre al supermercato e ha procurato un incidente:ha travolto un uomo con la bicicletta, il Palmeiras ha deciso di multarlo. La conferma è arrivata direttamente dall’attaccante con un messaggio pubblicato sui social: “ieri sono andato al supermercato del centro commerciale a portare mia madre che non sa guidare, senza lasciare la macchina e indossando sempre la mascherina, ma sono rimasto coinvolto in un incidente in cui una bicicletta ha colpito l’auto all’uscita del parcheggio. Sono rimasto sempre con la mascherina e lontano, ma non ho potuto ...