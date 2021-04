Salerno, cena in maschera per protesta tra ristoratori: arriva la polizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno indossato le maschere di politici dal premier Mario Draghi al presidente della Regione Vincenzo De Luca e, distanziati come previsto dalle norme anti Covid si sono seduti a tavola. La cena in maschera è stata effettuata da 40 ristoratori che si sono ritrovati ieri sera presso il locale pizzeria Macina Pietra a Corso Garibaldi a Salerno: una cena nata come forma di protesta per la proroga di 15 giorni della Campania in zona rossa e come segnale ennesimo di disperazione della categoria che ha già effettuato iniziative di protesta più tradizionali. A bloccare la cena l’intervento della polizia. Identificati tutti i partecipanti. Sul posto anche l’avvocato Michele Sarno, che ha deciso di sostenere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno indossato le maschere di politici dal premier Mario Draghi al presidente della Regione Vincenzo De Luca e, distanziati come previsto dalle norme anti Covid si sono seduti a tavola. Lainè stata effettuata da 40che si sono ritrovati ieri sera presso il locale pizzeria Macina Pietra a Corso Garibaldi a: unanata come forma diper la proroga di 15 giorni della Campania in zona rossa e come segnale ennesimo di disperazione della categoria che ha già effettuato iniziative dipiù tradizionali. A bloccare lal’intervento della. Identificati tutti i partecipanti. Sul posto anche l’avvocato Michele Sarno, che ha deciso di sostenere ...

