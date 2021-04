Roma | il ' Roxy bar' chiuso per violazione delle norme anti - Covid | 5 giorni di stop nel teatro del raid dei Casamonica

Advertising

Violazione delle normative anti - Covid: chiuso dalla polizia per 5 giorni ilBar della Romanina. Il locale fu teatro di un pestaggio dei Casamonica ad un disabile. Nella tarda mattina di ieri una pattuglia della Polizia di Stato ha notato che sulla soglia di un bar, non ...Chiuso dalla polizia per 5 giorni un bar all' Anagnina , alla periferia di, per violazione delle norme anti - Covid . Secondo quanto si apprende, si tratta delBar teatro di un raid dei Casamonica il giorno di Pasqua del 2018 quando furono aggrediti un cliente ...Violazione delle normative anti-Covid: chiuso dalla polizia per 5 giorni il Roxy Bar della Romanina. Il locale fu teatro di un pestaggio dei Casamonica ad un disabile. Nella tarda mattina di ...ROMANINA Chiuso il Roxy, il bar del raid dei Casamonica: ecco il motivo. ROMANINA Chiuso il Roxy bar. L’esercizio, lo ricorderete, tristemente noto per essere stato il teatro di un raid dei Casamonica ...