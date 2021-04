Petrolio, prezzi in rialzo su aspettative ripresa globale (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Viaggiano al rialzo i future sul Petrolio all’apertura dei mercati europei, sostenuti dalle aspettative di una accelerazione della ripresa globale grazie al buon andamento delle campagne vaccinali contro il Covid-19. Il mercato è sostenuto anche dal dato sul calo delle scorte americane. Secondo le stime riportate ieri dall’American Petroleum Institute (API), le scorte di greggio sono scese in USA di oltre 2,6 milioni di barili nella settimana chiusa il 2 aprile. I dati dell’API precedono quelli ufficiali della U.S. Energy Information Administration (EIA), che saranno diffusi oggi in serata. Secondo le stime di consensus, l’EIA dovrebbe comunicare un calo di 700 mila barili. Frattanto, il WTI a maggio scambia a 59,52 dollari al barile, in rialzo dello 0,32%, mentre il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Viaggiano ali future sulall’apertura dei mercati europei, sostenuti dalledi una accelerazione dellagrazie al buon andamento delle campagne vaccinali contro il Covid-19. Il mercato è sostenuto anche dal dato sul calo delle scorte americane. Secondo le stime riportate ieri dall’American Petroleum Institute (API), le scorte di greggio sono scese in USA di oltre 2,6 milioni di barili nella settimana chiusa il 2 aprile. I dati dell’API precedono quelli ufficiali della U.S. Energy Information Administration (EIA), che saranno diffusi oggi in serata. Secondo le stime di consensus, l’EIA dovrebbe comunicare un calo di 700 mila barili. Frattanto, il WTI a maggio scambia a 59,52 dollari al barile, indello 0,32%, mentre il ...

