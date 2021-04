Per Me – Roma (Di giovedì 8 aprile 2021) Per Me Vicolo del Malpasso, 9 – 00186 Roma Tel. 06/6877365 Sito Internet: www.giulioterrinoni.it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 26/65€, primi 28€, secondi 42/45€, dolci 18€ Giorno di chiusura: mai OFFERTACrescono gli spazi di questo ristorante gourmet situato in una splendida viuzza nel centro di Roma, grazie all’annessione di una sala attigua che prima ospitava un corniciaio. Di pari passo si consolida la proposta gastronomica che predilige l’approvvigionamento dal mare per quanto riguarda le materie prime, senza disdegnare riuscite puntate terragne: una cucina di ricerca, con una cura incredibile per le cotture e una pari attenzione all’equilibrio del piatto, in cui è sempre presente una nota di freschezza a pulire il palato. La si può provare ordinando à la carte oppure optando per uno dei due menù degustazione da 4 o 10 portate ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Per Me Vicolo del Malpasso, 9 – 00186Tel. 06/6877365 Sito Internet: www.giulioterrinoni.it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 26/65€, primi 28€, secondi 42/45€, dolci 18€ Giorno di chiusura: mai OFFERTACrescono gli spazi di questo ristorante gourmet situato in una splendida viuzza nel centro di, grazie all’annessione di una sala attigua che prima ospitava un corniciaio. Di pari passo si consolida la proposta gastronomica che predilige l’approvvigionamento dal mare per quanto riguarda le materie prime, senza disdegnare riuscite puntate terragne: una cucina di ricerca, con una cura incredibile per le cotture e una pari attenzione all’equilibrio del piatto, in cui è sempre presente una nota di freschezza a pulire il palato. La si può provare ordinando à la carte oppure optando per uno dei due menù degustazione da 4 o 10 portate ...

Advertising

virginiaraggi : Per il Consiglio di Stato la chiusura dell'Ospedale San Giacomo a Roma è illegittima. Nei mesi scorsi ero stata lì… - virginiaraggi : Il 7 aprile del 1944 dieci donne romane vennero trucidate dai nazisti sul Ponte di Ferro. Si erano ribellate all'oc… - virginiaraggi : A Roma abbiamo avviato una sperimentazione per rendere più sicure strade e attraversamenti con un sistema di luci a… - fragola1996_ : @JulsSchiavon Anche io ho pensato questo, l'unico modo programma che registrano a Roma e questo oltre al Costanzo..… - messveneto : Addio all’artista della fotografia Paolo Gallo: aveva 62 anni: Aveva lavorato per note riviste, il suo atelier era… -