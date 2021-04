Paratici | “Buffon avrebbe dovuto giocare già contro il Toro Non finiremo tra le prime quattro? E’ una non ipotesi”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Intercettato dai microfoni di Sky Sport prima della garail Napoli, il ds della Juventus, Fabio, ha così spiegato la presenza die non di Szczesny tra i pali: “giàil Torino, perché Szczesny veniva da tante partite. La squalifica l’ha impedito, poi ieri dopo la conferenza il mister ha parlato con Szczesny e di comune accordo hanno deciso di dargli un turno di riposo facendo. Finire fuori dalle4? Noi pensiamo positivo, a fare il nostro campionato cercando di portare a casa i 3 punti. Non ci pensiamo”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...posizione di Andrea Pirlo e l'ipotesi Allegri Fabioè intervenuto a 'Sky Sport' a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus - Napoli. Il CFO bianconero ha commentato la scelta di...intervista Juve Napoli - Fabio, dirigente della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima di Juve - Napoli: 'e non Szczesny? Avrebbe dovuto giocare con il Torino perché Szczesny veniva da tante partite consecutive, ...19.15 BARELLA – Brutte notizie per chi ha Nicolò Barella al fantacalcio. Il centrocampista dell’Inter è stato ammonito all’inizio del primo tempo contro il Sassuolo, era diffidato e salterà quindi la ...23' - Il Napoli fa giropalla alla ricerca di spazi. La Juve chiude tutte le linee di gioco. 21' - Ammonito Koulibaly per un intervento in scivolata su Bentancur. 17' - Cross di Di Lorenzo, Buffon esce ...