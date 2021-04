Palestre, bar e ristoranti: le ipotesi per le riaperture (Di mercoledì 7 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia, le ipotesi sulle riaperture dal 20 aprile e le divisioni all’interno della maggioranza di governo. Prosegue il confronto tra le Regioni e il governo per le riaperture di metà aprile e sono diverse le ipotesi sul tavolo per Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il governo diviso sulle riaperture Sulle riaperture il governo è diviso. Il ministro della Salute Roberto Speranza vorrebbe mantenere le restrizioni fino alla fine del mese di Aprile per poi procedere con un graduale allentamento delle misure restrittive attualmente in vigore. Il leader della Lega Matteo Salvini guida invece il fronte degli aperturisti e chiede al premier Mario Draghi un confronto per capire come e cosa riaprire lì dove i numeri dell’emergenza consentono di allentare ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia, lesulledal 20 aprile e le divisioni all’interno della maggioranza di governo. Prosegue il confronto tra le Regioni e il governo per ledi metà aprile e sono diverse lesul tavolo per Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il governo diviso sulleSulleil governo è diviso. Il ministro della Salute Roberto Speranza vorrebbe mantenere le restrizioni fino alla fine del mese di Aprile per poi procedere con un graduale allentamento delle misure restrittive attualmente in vigore. Il leader della Lega Matteo Salvini guida invece il fronte degli aperturisti e chiede al premier Mario Draghi un confronto per capire come e cosa riaprire lì dove i numeri dell’emergenza consentono di allentare ...

Advertising

FrancescoLollo1 : I controlli Nas confermano quel che Fdi denuncia da mesi: bus e metro sono veicolo di contagio del virus. Il… - Absolut32791095 : RT @trinacria_10: Quest'anno proporrei L'8 per mille a ristoranti bar palestre e tutte le attivita colpite dalla crisi. - news_mondo_h24 : Palestre, bar e ristoranti: le ipotesi per le riaperture - Eugenio85428611 : RT @andiamoviaora: Ristoranti chiusi, palestre chiuse, teatri chiusi, bar chiusi. ...e poi consentono sta roba qua - guarnieribe : Riaprite tutto per i vaccinati. In questo momento in Italia ci sono otto milioni di vaccinati. Aprite tutto per ott… -