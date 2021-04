Pagelle Juve Napoli: TOP e FLOP del match VOTI (Di mercoledì 7 aprile 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per il recupero della 3ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Juve Napoli Le Pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Napoli, valido per il recupero della 3ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Chiesa, Dybala, Danilo FLOP: Hysaj, Demme VOTI Juventus: Buffon 7; Danilo 7, De Ligt 6, Chiellini 5, Alex Sandro 5.5; Cuadrado 6.5 (68? McKennie 6), Rabiot 6.5, Bentancur 6, Chiesa 7.5 (80? Arthur AV); Morata 6 (68? Dybala 7), Ronaldo 6.5. All. Pirlo 7 Napoli: Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 5.5, Hysaj 5 (76? Mario Rui SV); Fabian Ruiz 5.5 (89? Petagna SV), Demme 5 (53? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per il recupero della 3ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per il recupero della 3ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Chiesa, Dybala, Danilo: Hysaj, Demmentus: Buffon 7; Danilo 7, De Ligt 6, Chiellini 5, Alex Sandro 5.5; Cuadrado 6.5 (68? McKennie 6), Rabiot 6.5, Bentancur 6, Chiesa 7.5 (80? Arthur AV); Morata 6 (68? Dybala 7), Ronaldo 6.5. All. Pirlo 7: Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 5.5, Hysaj 5 (76? Mario Rui SV); Fabian Ruiz 5.5 (89? Petagna SV), Demme 5 (53? ...

