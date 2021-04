Olimpiadi Tokyo, Cio: “Da Corea del Nord nessuna notifica di rinuncia per Covid” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo il tam tam mediatico sulla decisione della Corea del Nord di non prendere parte alle prossime Olimpiadi di Tokyo, non arriva ancora la conferma da parte del Comitato Olimpico Internazionale. L’organo presieduto da Thomas Bach ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formale notifica in merito al suo ritiro dai Giochi con la motivazione di preservare i propri atleti e la propria delegazione dalla pandemia di Covid-19. Il portavoce del Cio ha affermato che non sono pervenute comunicazioni ufficiali dal Comitato Olimpico della Repubblica Democratica Popolare di Corea. La comunicazione di rinuncia dai Giochi olimpici è necessaria per ratificare l’assenza secondo quanto prevede la Carta olimpica. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo il tam tam mediatico sulla decisione delladeldi non prendere parte alle prossimedi, non arriva ancora la conferma da parte del Comitato Olimpico Internazionale. L’organo presieduto da Thomas Bach ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formalein merito al suo ritiro dai Giochi con la motivazione di preservare i propri atleti e la propria delegazione dalla pandemia di-19. Il portavoce del Cio ha affermato che non sono pervenute comunicazioni ufficiali dal Comitato Olimpico della Repubblica Democratica Popolare di. La comunicazione didai Giochi olimpici è necessaria per ratificare l’assenza secondo quanto prevede la Carta olimpica. SportFace.

